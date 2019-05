Las noticias de Galicia, 16:02 (29/05/2019)

Voz 0846

00:13

me lo diga sindicato mayoritario en el sector de la educación reclama la vuelta a los horarios lectivos en Primaria Secundaria que la Xunta amplió a todo el profesorado con motivo de los recortes de veintiuno a veinticinco horas lectivas pasaron en primaria de dieciocho a veinte horas lectivas en Secundaria uno ampliación que derivó en la pérdida de puestos de trabajo y sobre la que la nueva conselleira denuncia su Schubert Mello secretario de Cygan sino no quiere pronunciarse la zaga reclama la inmediata convocatoria de la Mesa Sectorial sin no hay acuerdos llaman a la movilización a la vuelta del verano