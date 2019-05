Las noticias de Asturias, 16:02 (29/05/2019)

Voz 1315

buenas tardes Misiego el puntal en Villaviciosa y los quebrantos en Soto del Barco son cuatro playas asturianas en las que no se podrá fumar este verano el Principado ha elegido estos dos concejos para iniciar una experiencia piloto playas sin humo extendida por España que busca concienciar y no multar la Consejería de Sanidad asegura por su parte que la propuesta es educativa de concienciación social para promocionar estilos de vida saludable su intención es extenderlo a otros municipios en los cuatro arenales calificados como playas sin humo Se promoverá mediante cartelería que no se fume en toda la zona o en áreas señalizadas a excepción de los espacios al aire libre de los chiringuitos la medida señala el Principado pretende además proteger del humo del tabaco a niños y adolescentes el Gobierno asturiano ha elaborado un libro de recetas con el que busca fomentar una alimentación saludable y de calidad basada en la gastronomía tradicional asturiana en los productos de proximidad el libro recetas saludables del Principado que se podrá descargar de Internet gratuitamente en formato electrónico ha sido confeccionado por el profesorado y el alumnado de la Escuela de Hostelería de Langreo cuenta con el aval de la Consejería de Sanidad Eden nueve sociedades científicas y otra Escuela de Hostelería la de Gijón aspira a progresar en la formación de profesionales de la sidra tras inaugurar un aula específica en la que se enseñará a Escanciano a conocer el producto el reto es avanzar para respaldar a todo un sector que ahora se vuelcan convertir el asturiano en Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad la directora del centro María José Fernández confía en que sea el primer paso para conseguir algún tipo de titulación