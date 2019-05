Escucha las noticias de las 17:00 (29/05/2019)

Voz 1673

00:30

de Maragai con harta de aquí en el Parlament ha terminado hace apenas diez minutos y según cuentan a la SER fuentes de los republicanos ha ido bien teniendo en cuenta que se trataba de un primer contacto en Esquerra se muestran convencidos de que Colau no se va a atrever a llegar a la Alcaldía con los votos de Manuel Valls y por eso los próximos minutos van a intentar convencerla de que la mejor opción es un acuerdo de investidura con Jones para Cataluña un acuerdo de investidura que dicen no es lo mismo que compartir gobierno mientras fuentes de los Comunes admiten en declaraciones a la SER que la oferta de Baixa abierto un fuerte debate interno que todavía no está resuelto de momento según nos cuentan hoy Ada Colau va a ganar algo de tiempo insistiendo en que lo que necesita Barcelona es un tripartito con Esquerra comunes y PSC