Las noticias de Euskadi, 17:03 (29/05/2019)

Voz 3

00:32

miramos también a nuestros pueblos porque el INE ha hecho públicos los datos de riqueza de nuestros municipios entre los cincuenta más ricos hay doce localidades vascas Ibáñez sigue ocupa el puesto número seis con más de dieciocho mil quinientos euros de renta per cápita anual según los datos de dos mil dieciséis San Sebastián está en el puesto número diez con diecisiete mil doscientos euros seguida en el número once por Vitoria dieciséis mil ochocientos cuarenta y ocho euros también secuela cuelan Arrasate Zarautz Durango Éibar Bilbao Hernani o Durango aunque con notable diferencia casi cuatro mil euros en el caso de las últimas mencionadas en comparación con Guecho pero no sólo eso porque esta localidad vizcaína figura además como la décima localidad con mayor esperanza de vida de toda España ochenta y cuatro coma dos años la única ciudad vasca de este listado si además de la renta por habitante en una ciudad se tiene en cuenta la de los municipios cercanos que forman su entorno funcional y con influencia laboral entonces San Sebastián la capital guipuzcoana le quita el puesto y se sitúa con mayor renta per cápita de toda España el estudio también analiza otros factores como las ciudades con mayor y menor tasa de paro entre estos últimos la lista recoge a Donostia a Guecho a Vitoria e Irún incluidos entre los quince con menos desempleo de España