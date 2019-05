Las noticias de Asturias, 17:03 (29/05/2019)

buenas tardes representantes sindicales ya Arcelor siguen sin acercar posiciones en torno al VII Acuerdo Marco en la reunión que la comisión negociadora mantuvo esta mañana el gigante siderúrgico comunicó a los trabajadores la decisión de reducir la producción en el cuarto trimestre en plantas de Francia Alemania ayer ampliar la parada del horno B de Veriña en Gijón solicitaron también que se modificase en las pretensiones de la parte social a tenor de la situación algo que descartan desde los sindicatos los representantes de los trabajadores entienden que todo lo que está sucediendo no debe condicionar la negociación del documento que rige las relaciones laborales dentro del grupo José Manuel Castro Comisiones Obreras Arcelor Asturias

hay una intención como digo general de hacer esa presión extensible a otros países para toda la presión que bueno que Sener encarnó pues tratan también de condicionar la negociación no una negociación colectividad claro eh pues realmente de resucitar espíritus como lo cual es la situación del año dos mil doce no estamos en la situación del año dos mil doce

Voz 1922

01:01

y una mujer de setenta y un años tuvo que ser trasladada esta mañana al Hospital Universitario Central de Asturias tras ser arrollada por un vehículo en un paso de cebra situado a la altura del número dieciséis de la calle Marcelino Suárez cerca de la rotonda de mayo Bin en Oviedo aunque no presentaba heridas de gravedad los médicos decidieron llevarla al hospital por qué presentaba dolores de espalda los hechos se produjeron alrededor de las doce y cuarto del mediodía hasta el lugar del suceso se trasladó una ambulancia de soporte vital básico y varias patrullas de la Policía Local cambiar los hábitos de consumo en lo relativo a la movilidad eficiente y acercar a la ciudadanía los beneficios de tener un coche eléctrico es el objetivo que persigue de P con una nueva edición de sus Rod so una exposición de los llamados vehículos verdes que la próxima semana tomarán el centro de Gijón Javier Izquierdo ex jefe de movilidad de de P