Las noticias de Aragón, 18:03 (29/05/2019)

en Aragón la socialista Pilar Alegría no se da por aludida en la petición del secretario general de Ciudadanos José Manuel Villegas de que reniega de las políticas de Pedro Sánchez para tener alguna posibilidad de un apoyo en la formación naranja para ser alcaldesa de Zaragoza esta mañana en la SER la cabeza de lista del PSOE a la Alcaldía de Zaragoza ha respondido a Ciudadanos

no no para nada porque además mire yo creo que lo que el señor Villegas Si Ciudadanos tienen que tienen que decidir si prefieren el como le digo que en Zaragoza ya un ayuntamiento que gobierne en serio que dé estabilidad o prefieren un Gobierno en manos de la ultraderecha fundamentalmente porque estoy convencida de que la mayoría de los zaragozanos y de las zaragozanas no les gustaría ver la famosa foto de Colón en la plaza del Pilar