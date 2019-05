Las noticias de Cantabria, 18:03 (29/05/2019)

el Electoral Provincial estaba procediendo a esta hora de la tarde al recuento de todos los votos emitidos en las elecciones autonómicas del pasado domingo un recuento que la Junta Electoral está llevando a cabo a petición del Partido Regionalista de Cantabria y que se podría prolongar durante al menos en las próximas dos horas el motivo de este recuento de según confirma en la Cadena Ser fuentes socialistas y regionalistas la discrepancia que ha surgido en las filas del PSOE después de ese recuento del voto rogado de cántabros en el extranjero un recuerdo un recuento perdón que conocíamos después de las dos de la tarde y que afianza van el diputado número quince para el partido regional esta con lo que el PSOE se queda finalmente con siete diputados después de haber dado por válido el recuento inicial del voto CERA se quedaba con seis diputados el Partido Socialista ha mostrado después de esta recuento su discrepancia por no haber logrado ese séptimo sostiene que se ha producido un error a la hora de aplicar la ley Don con los votos de los residentes en el extranjero ante las dudas surgidas en el partido socialista parece que acaba de solicitar que ella acá se lleve a cabo el recuento de todos los votos emitidos el pasado domingo y una cosa más el Racing tras diez años en la lista de morosos de Hacienda ya no debe nada a la Agencia Tributaria Roberto González

así es muy buenas tardes una jornada histórica para el Rácing esto supone despejar el camino hacia el ascenso de categoría el Racing tiene que conseguir un terreno de juego es verdad pero una vez que lo consiga no hubiera podido subir Si todavía seguía viviendo algo Hacienda además esto le va a poder

