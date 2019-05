Las noticias de Castilla y León, 18:03 (29/05/2019)

Voz 2

00:18

estoy viviendo una vez que no sé qué hacer si sacarlas para se o dejarlas padrino porque entre lo poco que es bien labranza que han echado las Bezas digo esto va a haber que seguirlo hija cara aquí cuatro paquetes de forraje Sansa a cabo porque esto no va a dar nada pues el campo está ya pues perdiendo día tras día las está planteando bastante malo para los cereales para forro vamos forraje en las leguminosas etcétera en general para todo lleva mucho tiempo sin llover il ya no aguanta más