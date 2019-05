Escucha las noticias de las 18:00 (29/05/2019)

Voz 1510

01:28

buenas tardes en su primera comparecencia pública desde hace dos años desde que empezó la investigación Robert Müller ha dejado claras dos cosas la primera es que no exonera trampa vamos a escucharle la top consumen dice que si tuvieran la certeza de que el presidente no ha cometido obstrucción a la justicia lo habría dicho explícitamente en el informe pero una directriz del Departamento de Justicia del que él depende dice que no pueden acusaron presidente en ejercicio de cometer un delito por lo tanto no era una opción que Müller acusara directamente a Trump de obstrucción porque sería inconstitucional aunque describen el informe varios episodios que pueden ser susceptibles de obstrucción la segunda cosa que ha querido resaltar son los intentos múltiples y sistemáticos del Gobierno de Rusia para interferir en el sistema electoral estadounidense