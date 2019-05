una donde que esto genera no se está cumpliendo la ley como es que se cumpla la ley que el agricultor sepa qué es lo que se le va a pagar porque cuando sepa qué es lo que celebraba el producto podrá decidir que ese producto no se vende

Voz 3

01:01

pero así no tienen ninguna capacidad de negociación porque que capacidad de negociación voy a tener yo agricultor si en el mes de noviembre diciembre me entero de cómo me han pagado las frutas que se negaban a pagar las rutas que yo entrega hoy