Escucha las noticias de las 19:00 (29/05/2019)

dos del Código venga que implicaría Carlas que en caso de ser condenados no podrían acceder al tercer grado penitenciario hasta cumplir al menos la mitad de la condena todos han hecho definitiva sus peticiones acusaciones y también las defensas que piden la absolución eso sí con otra novedad algunos piden que en caso de ser condenados se tenga en cuenta esta eximente

que dice que no puede ser condenado el que aunque sea culpable actúe en cumplimiento de un deber o en el ejercicio de un cargo

no vamos a ver qué ha dado de si esas reuniones a ronda de humo buenas tardes

colado también tiene prevista una comparecencia ante la prensa esta ahora con la que obtendremos la fotografía completa que de momento no pasa por ninguna gran renuncia a los socios preferentes de cada uno

Voz 0946

02:39

el Gobierno italiano responderá a la Comisión Europea el próximo viernes a la pregunta de por qué no ha respetado la norma de déficit en el dos mil dieciocho e intentará precisar detalles del déficit público en relación al Producto Interior Bruto italiano para evitar algo que parece inevitable el procedimiento sancionador de la Unión Europea el vicepresidente Salvini de la derechista Liga no ha querido comentar la misiva de la comisión porque no sea recibido ha dicho sin embargo posiblemente esta misma noche al primer ministro conté convocará a los vicepresidentes y a los ministros de Economía y Finanzas para estudiar la respuesta que el Ejecutivo italiano