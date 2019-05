Escucha las noticias de las 02:00 (30/05/2019)

cuando estamos todos juntos cuando no nos peleamos cuando no ponemos proyectos personales por delante de proyectos colectivos tenemos más posibilidades de ganar que es lo que ocurrió cuando se presentó Ahora Madrid

cuando escucha a Manuela Carmena es decir no el problema de los desahucios no son los bancos entiendo que si dices eso pues vas a tener más apoyos mediáticos igual que si lleva a cabo la Operación Chamartín pues va a ver determinados medios de comunicación que te van a tratar bien

Voz 0799

01:49

pues a mí no me gusta un gobierno del PSOE con Ciudadanos así que menos aún me gusta un gobierno de Ciudadanos con el PSOE lo que pasa es que la política no es elegir lo que el humo les gusta más sino elegir dentro de lo posible a veces lo que ayuda a paliar más los daños o a intentar mejorar la vida de la gente o en este caso que es empeore menos