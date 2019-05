Escucha las noticias de las 03:00 (30/05/2019)

agradecemos digamos su buena disposición a votar ha colado pero no tenemos ninguna ninguna voluntad de discutir con él era un acuerdo de gobierno

esta noche por cierto ha terminado el recuento de votos en Barcelona votos que se estaban revisando después de los resultados del domingo el reparto de escaños finalmente queda igual había incertidumbre en el PP porque habían logrado sus dos escaños in extremis con apenas medio centenar de votos por encima de lo necesario para obtener representación pero finalmente como decimos los mantienen a pesar del mal resultado del PP en Barcelona el nombre de Cayetana Álvarez de Toledo suena como portavoz del partido en el Congreso es una idea de Pablo Casado que a los barones populares no gusta demasiado Adrián Prado

lejos de descartar la casado sigue pensando en su número uno por Barcelona como posible portavoz parlamentaria fuentes del PP aseguran que haría un muy buen papel y sería una buena rival por ejemplo de Inés Arrimadas la portavoz de Ciudadanos es una apuesta personal del líder del PP que quedó un tanto aparcada tras la debacle en las generales y por las criticas de derechización del partido y que ahora retoma sabiendo que no gusta a algunos de sus barones es el caso de Feijóo que lo dejó caer en la famosa comida del lunes tras el Comité Ejecutivo Nacional Ike ayer definía así a Álvarez de Toledo una diputada desde el punto de vista de formación y ese punto de vista de

si en la primera hayan han tenido más ocasiones no oí bueno así un poco así los goles han aparecido y ahí a partir de ahí hemos jugado más cómodo y eso pues no ha permitido acabar la final de muy buen en muy buen momento en muy buena forma ahí la verdad que hemos disfrutado todos los jugadores dentro del campo no hecho