Escucha las noticias de las 04:00 (30/05/2019)

Voz 0799

00:31

a mí no me gusta un gobierno del PSOE con Ciudadanos así que menos aún me gusta un gobierno de Ciudadanos con el PSOE lo que pasa es que la política no es elegir lo que dure gusta más sino elegir dentro de lo posible a veces lo que ayudó a paliar más los daños o a intentar mejorar mejorar la vida de la gente o en este caso a que empeore menos