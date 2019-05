Escucha las noticias de las 06:00 (30/05/2019)

Voz 1 00:00 son las seis de la mañana a las cinco en Canarias

Voz 0027 00:16 en la Cadena Ser

Voz 1727 00:24 saludos qué tal están muy buenos días hay mañanas en las que los movimientos políticos producen cansancio o indignación y mañanas en las que nos decimos que ojalá tuviéramos que empezar hablando de bronca política de negociaciones y de líos porque esta mañana tenemos que empezar con algo muy distinto e irreversible un accidente brutal de tráfico en Vigo en el que han muerto tres chavales tres menores de diecisiete años y hay dos más entre ellos el conductor en estado grave qué sabemos de cómo ha sido el accidente Radio Galicia Luis Pardos días

Voz 0874 00:57 dos días sucedió en la autopista AP nueve a la altura del barrio de Tel poco después del puente de Rande a las nueve y cuarto de la noche el coche en el que viajaban los cinco jóvenes es salió de la vía en una curva primero se fue contra el guardarraíl después chocó contra un pilar para acabar volcado en la mediana los fallecidos son dos chicas vecinas de Redondela otro joven del Concello de Pazos de Ben todos iban en el asiento trasero del vehículo el conductor de dieciocho años y la acompañante de diecisiete como los fallecidos resultaron como decías heridos de gravedad todos son alumnos del mismo instituto

Voz 1727 01:25 ya les decía que benditos los días que empezamos con lo que viene ahora con las batallas políticas es jueves treinta de mayo y las negociaciones para formar gobiernos locales y autonómicos han dado un giro espectacular en las últimas horas en Barcelona y Madrid no sabemos a qué puerto llegarán pero sí que pueden cambiarlo todo esta mañana viene a Hoy por hoy Íñigo Errejón en una entrevista en el diario punto es anuncia que Mas Madrid está dispuesta a negociar con PSOE y Ciudadanos con tal de evitar que Vox Man de la capital

Voz 0799 01:59 a mí no me gusta un gobierno del PSOE con Ciudadanos así que menos aún me gusta un gobierno de Ciudadanos con el PSOE lo que pasa es que la política no es elegir lo que el club le gusta más sino elegir entre lo posible a veces lo que ayuda a paliar más los daños o a intentar mejorar mejorar la vida de la gente o en este caso que siempre empeore menos

Voz 1727 02:17 claro que el primero que agita el tablero quién dar el golpe en la mesa para romper con la dinámica de frentes es Manuel Balsa el político que consiguió sus seis concejales conciudadanos se los ofrece a Ada Colau sin nada a cambio con tal de que el independentismo no gobierne Barcelona

Voz 3 02:34 la priori ya sea la palanca del independentismo y la capital de una república imaginarias es el momento de hacer gestos de responsabilidad para colado Jaume Collboni nosotros

Voz 1727 02:49 la oferta pone a todo el mundo frente a sus contradicciones un comunicado de Ciudadanos asegura que ellos están dispuestos a apoyar al socialista Collboni pero no a Colau Colau pues la alcaldesa guarda silencio su número dos Joan Subirats habla de no pactar con Valls aunque Valls no ha pedido pactar

Voz 4 03:07 agradecemos digamos su buena disposición a votar ha colado pero no tenemos ninguna ninguna voluntad

Voz 1727 03:14 discutir con él un acuerdo

Voz 0799 03:16 gobierno Valls recordemos no ha puesto ningún

Voz 1727 03:18 la condición previa sobre el juicio del es Aimar Bretos buenos días

Voz 0027 03:22 buenos días se confirma la noticia que avanzó la Cadena Ser

Voz 1727 03:25 la Fiscalía mantiene la acusación de rebelión para los acusados del pluses en sus conclusiones definitivas

Voz 0027 03:30 así pide veinticinco años de cárcel para Oriol Junqueras además reclama expresamente que ni Junquera si los demás líderes en prisión provisional puedan acogerse al tercer grado penitenciario hasta que cumplan la mitad de la pena que se les imponga si son condenados

Voz 1727 03:43 en Israel habrá repetición de elecciones como autobús porque este hombre Netanyahu no ha conseguido armar una mayoría de gobierno

Voz 0027 03:51 serán las elecciones el diecisiete de septiembre la Cámara ha aprobado su propia disolución así que ningún otro partido puede tratar de formar una mayoría alternativa

Voz 1727 03:59 yo jugaba esto porque puede inaugurar una etapa en la que mentir en campaña electoral no salga gratis incluso penalmente en Reino Unido el favorito para suceder a Theresa May el exministro exalcalde Boris Johnson tendrá que sentarse en el banquillo por sus mentiras durante la campaña del referéndum del Brexit

Voz 0027 04:17 se enfrenta a tres cargos de mala conducta en cargo público por haber dicho que Reino Unido enviaba cada día cuatrocientos millones de euros a Europa un dinero que según decía Johnson

Voz 5 04:26 ya lo which is all panes supone un poco alguien sale

Voz 0027 04:34 se dedicaba después a pagar corridas de toros en España

Voz 1727 04:41 en los deportes cuatro futbolistas españoles sumaron anoche un nuevo título europeo Sampe buenos días

Voz 1161 04:46 buenos días Pepa el de la Europa League con el Chelsea se impuso cuatro uno al Arsenal de My que no pudo sumar su cuarta Copa a las tres conseguidas con el Sevilla rompiendo además una racha de veinticuatro eliminatorias consecutivas con victoria en la competición campeones Kepa Azpilicueta Marcos Alonso y Pedro que marcó un gol otro lo hizo Giroud dos Hazard en la próxima semana será presentado por el Real Madrid Pedro y la posible salida de Hassan si realmente al final al Madrid pues será una pena porque aquí perdemos un grandísimo jugador con la intención como digo de de este presentarlo por parte del Real Madrid alberga la próxima semana

Voz 5 05:17 pero no estoy con el tiempo Jordi Carbó buenos días buenos días hasta el domingo el sol va a lucir en todo el país tiempos radiante