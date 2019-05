Las noticias de Galicia, 06:48 (30/05/2019)

Barcelona bueno todos sabemos que Colau acaba de perder la Alcaldía por ese coqueteo constante con los independentistas es que no se da cuenta de que ellos ya tienen a sus partidos de izquierdas derechas antisistema bueno yo sé incluso que hay todavía gente que ha llegado a votar la pensando que podía ser un supuesto voto útil para vencer al independentismo tiene ahora a Bayliss ofreciéndole a sus concejales a cambio de nada por favor les suplico a Colau que no cumpla su amenaza de dejar Barcelona en manos de un independentista de defraudar a tan

y desde luego eso no es favorecer una solución dialogada o no es acercar posturas sobre este asunto una última bienvenida

vamos a ver si ese calor empiece a notarse ya a estas horas abrimos la ronda de emisoras de la Cadena Ser en Galicia en Coruña Elena López qué tal bos días Luis pues aquí una campaña ya hace Nata algo en estas mínimas que llegan ya a los quince grados catorce en Ferrol en los cielos completamente limpias que tenemos el nudo Camelot de buenos días no es pues tenemos diez grados y cielo despejado es Miguel Bernárdez muy buenos días despejado también Ourense y trece grados a vamos a Pontevedra Ramón Bella qué tal buenos días despejado en Pontevedra y aquí tenemos ya dieciocho grados diecisiete en Vilagarcía dieciocho en Pontevedra que tenemos en Vigo María Díaz pues diecinueve se nota ya la subida de temperaturas mucho con cielos despejados en Santiago Lara a quienes conformamos con quince tenemos menos despejados a Vigo volvemos con esa noticia trágica de las últimas horas tres jóvenes fallecieron anoche lo venimos contando otros dos resultaron heridos graves en un accidente en la autopista a su paso portéis María así es además de los tres fallecidos dos chicas de Redondela Sara y Sofía hay un joven Bieito de Pazos de Ben hay dos heridos graves que han sido trasladados a centros hospitalarios a Fátima y al Cunqueiro los cinco estudiaban en un mismo instituto de Redondela y compartía algún vehículo que tras pasar el puente de Rande se salió de la vía en una curva se fue contra el guardarraíl y acabó tras chocar contra un pilar volcado en la mediana numerosos vecinos y ocupantes de otros coches fueron los primeros en acudir pero ya sólo se pueda ayudar al conductor y al copiloto que son los heridos la Guardia Civil ha abierto una investigación para determinar las causas de este accidente que cómo imagináis ha causado consternación a Redondela en Pazos de Bardem en el Instituto de Redondela donde estudiaban los cien lo imaginamos no es para menos mucha mucha precaución en la carretera deportes las diferencias en la negociación pueden qué hacer con alza acabe fuera del Celta Moro Picatoste

Voz 12

06:14

la continuidad de Holanda en el Celta parece complicada el club quiere que siga cedido pero eso no es lo que quiere el lateral uruguayo su representante Pablo Rivero asegura que no quieren seguir en Vigo en esas condiciones es que la idea es que el Celta ejerza la opción de compra de cuatro millones que está estipulada en el contrato el lateral ha ofrecido un gran rendimiento en Vigo y eso que desde su llegada en diciembre tuvo que esperar casi dos meses para debutar tras la lesión de You casa que invirtió en indiscutible y ha sido valorado como uno de los fichajes revelación en el Celta esta temporada el club no se ha puesto en contacto todavía con el jugador para hablar de esa posibilidad y sin ella parece misión imposible que el defensa pueda seguir en Vigo