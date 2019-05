Voz 2

00:16

Isabel de Barcelona bueno todos sabemos que Colau acaba de perder la Alcaldía por ese coqueteo constante con los independentistas es que no se da cuenta de que ellos ya tienen a sus partidos de izquierdas derechas antisistema pone yo sé incluso el que hay todavía gente que ha llegado a votar la pensando que podía ser un supuesto voto útil para vencer al independentismo tiene ahora a Weiss ofreciéndole a sus concejales a cambio de nada por favor les suplico a Colau que no cumpla su amenaza de dejar Barcelona en manos de un independentista de defraudar a tantos barceloneses que han confiado en ella y que no permita que se acabe con la apertura y la pluralidad de la ciudad de Barcelona