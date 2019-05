la legislatura llegado ya a su fin pero el Gobierno en funciones del PP sigue soltando lastre este pasado martes el Consejo de Gobierno autorizó la operación dio luz verde al pago de esos doscientos cincuenta y ocho mil euros para saldar la condena que le ha impuesto el Tribunal Superior de Justicia la Comunidad de Madrid ha sido sancionada de nuevo en este caso obligada a pagar a concesiones de Madrid SA los intereses de demora de las doce facturas que el Gobierno del PP pagó fuera de plazo no hay que olvidar que la propia comunidad ya admitió que desde dos mil dos por esta carretera privada de sólo treinta y seis kilómetros han pagado ya a las concesionarias más de doscientos ocho millones fuera de lo previo

es jueves treinta de mayo Más Madrid da un nuevo giro a los pactos poselectorales Errejón se abre a negociar un acuerdo con PSOE Ciudadanos titulares con Virginia Sarmiento pactaría con ambos para que Vox no entre en el Gobierno en Cibeles lo ha dicho en eldiario punto es a partir de las nueve en Hoy por hoy le preguntaremos si ese acuerdo pasaría incluso por permitir la alcaldía de Begoña Villacís uno

estamos agotados pero totalmente agotados no sentimos indefensos y no sabemos que hemos hacer lo hemos sacado a la luz pública porque es el último recurso que nos queda para ver si a la Comunidad de Madrid suele caer la cara de vergüenza y actúa de manera inmediata a todas las empresas que están limitando que les obliguen a cumplir pliego tienen en cualquier momento que no cumplan que las echen