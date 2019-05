Escucha las noticias de las 10:00 (30/05/2019)

buenos días Pepa escenarios que en todo caso no ha detallado en cuanto a con qué tipo de acuerdos Icon que nombres al frente de cada institucional reconocido en todo caso que ya ha empezado a hablar con los socialistas para intentar llegar a esos acuerdos frente a Vox ha explicado que su primera intención es que Manuela Carmena pueda repetir como alcaldesa en Madrid pero no descarta que su formación pueda apoyar otras posibilidades Errejón en Hoy por hoy que eviten

Voz 0799

00:41

la alcaldesa es la señora Manuela Carmena que es la que ha ganado en las urnas y nosotros no queremos sentar a hablar no anticipamos escenarios esa es una decisión en todo caso que le corresponde al grupo municipal de Más Madrid pero no queremos entrar a hablar lo primero así una declaración de intenciones lo que pasa es que estamos tampoco acostumbras en este país que de repente todo tiembla lo primero que hemos hecho es oigan nos sentamos e intentamos que el futuro de la Comunidad de Madrid no dependa de Vox eh