Las noticias de Castilla y León, 10:02 (30/05/2019)

Voz 0603

00:07

no ha podido ser la última esperanza de Pablo Fernández el líder de Podemos en Castilla y León y candidato a la Presidencia de la Junta para entrar en las Cortes de Castilla y León no ha sido posible el voto CERA el de los españoles en el extranjero no ha reunido el número suficiente para que Podemos consiga ese segundo escaño por León al Parlamento autonómico a la espera ahora de que se convoque Consejo Ciudadano para analizar los resultados electorales después de que el propio Pablo Fernández anunciase además que pondrá su cargo a disposición del partido otros asuntos con las peticiones de los dos mil quinientos enfermos de esclerosis múltiple Se celebra hoy el Día Mundial de esta dolencia que en Burgos reúnen unas jornadas a los colectivos directamente afectados competiciones que ponen sobre la mesa Francho Pedrosa