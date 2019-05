Voz 0821

00:06

una reconoce Íñigo Errejón ha reconocido en esa entrevista en Hoy por hoy que ya ha hablado con Ángel Gabilondo sobre un posible acuerdo con Ciudadanos para evitar la entrada de Vox en los gobiernos madrileños aunque también ha culpado al candidato socialista de que la izquierda no haya sumado mayoría él no Errejón no cree que la división en la izquierda provocada entre otras cosas por su salida de Podemos haya tenido algo que ver