la gente lo que asegura de asentarse increíble sales adelante eso es lo que asegura la Encuesta Anual de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria sobre tabaquismo y la vigésima edición de la Semana sin me río yo viviendo en el centro de Madrid semanas sin bueno pone de manifiesto que el porcentaje de fumadores en nuestro país ha aumentado más de dos puntos en los últimos tres años hay más fumadores un veintitrés coma tres por ciento del total hoy la media a la edad media del fumador españoles y cuarenta y tres años aunque los jóvenes cada vez empiecen a consumir cigarrillos antes casi el veintidós por ciento de los menores de veinte años fuman de manera habitual pero lo más increíble de esta encuesta que más cuesta creer que el veinte por ciento de los encuestados no creen voy a repetirlo no creen que fumar sea nocivo para la salud hay un veinte por ciento que no cree que eso les perjudique hoy en España año dos mil diecinueve vaya tela hemos invitado a dos hermanos Jorge al ver Ocaña que son hermanos muy buenos días para las ha sido porque máis es el equivalente para mérito nada gente que viene aquí porque ha sido libros películas vosotros os hemos llamado porque fuma es de cara vaya así muy bien bueno Jorge vamos a empezar contigo bueno cuando último cigarrillo

todo también aquí en la puerta vaya tela bereber tú tienes veinte años si aquella empezaste a fumar pues salvo dieciocho hace un año y medio o dos matarte no sabe no si vamos a intentar hacer esto sin juicios esa no de las traemos aquí estoy encima voy a reñir no no no pero porque con dieciocho años empiezas a fumar pues no se fue un poco