Las noticias de Cantabria, 11:03 (30/05/2019)

Voz 2

00:35

hola qué tal buenos días bueno pues continúa el recuento electoral en una sala interior aquí en los juzgados de Salesas representantes de los partidos políticos también miembros de la junta electoral están revisando escrupulosamente cada uno de los trescientos mil votos de los más de trescientos mil votos depositados por los cántabros en las más de ochocientas urnas repartidas por toda la Comunidad el pasado domingo fuentes de esos partidos políticos nos dicen que no tendría por qué demorarse mucho más el proceso porque ayer se hizo un importante trabajo durante varias horas durante la tarde especialmente ayer miércoles recordemos que el proceso se suspendió a las diez de la noche y por eso dicen que se avance en los trabajos no tendría por qué demorar mucho más el proceso esta mañana aunque de momento es una incógnita porque como te digo están revisando muy puntilloso cada una de las actas con errores cada uno de los votos nulos no escrutados comunicados bien al sistema informático así que de momento no se conoce ese nuevo reparto electoral si es que cambia en las elecciones autonómicas de Cantabria