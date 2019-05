buenos días el archivo de la causa se realiza a instancias de la solicitud que ya presentó la Fiscalía hace una semana por tanto el ex presidente autonómico madrileño sale de esta investigación conocida como caso Ignacio una pieza separada de la operación Lezo que llevó a prisión como preventivo durante muchos meses a Ignacio González el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón sí mantiene como investigados a Juan Bravo a Pedro Calvo entre otros

viñedo Errejón culpa al PSOE y a los votantes de los distritos del sur de Madrid que se This trajeron ha dicho de la falta de mayoría de izquierdas en la capital tras el veintiséis declaraciones esta mañana en la SER

yo creo que si Manuel a los alcaldes a otra vez que lo vamos a echar de menos que ha vuelto a ganar en todos los barrios del sur casi con los mismos resultados que el el dos mil quince excepto algunos votos que se distribuyeron yo creo de forma un tanto irresponsable hacían falta más digamos más socios por la izquierda que creo que o no han comparecido o han comparecido un poco no

Voz 3

01:19

yo sentí mucha vergüenza cuando cuando escucha a Manuela Carmena es decir no el problema de los desahucios e no son los bancos entiendo que si dices eso pues vas a tener más apoyos mediáticos y pues sabes lo que te digo que yo no voy a ser así el planteamiento de que ese jodan los taxistas o hay que gobernar para las clases medias y a la gente de los barrios humildes pues ya veremos bueno pues al final lo que ha ocurrido es que la gente de los barrios humildes ha sido determinante diecinueve grados en el centro de la capital