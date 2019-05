Voz 0717

00:11

buenos días la Junta Electoral de Zona de las elecciones municipales de Badajoz deja sin representación a Badajoz adelanté cuyo concejal será para el Partido Socialista tras comprobar las actas de las votaciones según ha explicado hace unos minutos a la Cadena Ser el candidato a la alcaldía por Badajoz adelante Antonio Manzano había en acta más votos a su formación por error tras esta corrección tres mil trescientos veintiséis votos ciento sesenta y cuatro menos que los logrados inicialmente tras los comicios del domingo su partido no obtiene el cinco por ciento necesario para obtener representación en el Ayuntamiento Pace se así que ese concejal pasa a el Partido Socialista que alcanza los doce puesto que ocupará Ana Rufo que ella fuese concejal socialista de dos mil once a dos mil quince En cualquier caso el candidato y líder de Badajoz adelante Antonio Manzano ojos acaba de comunicar que ya ha presentado una alegación que espera se resuelva antes de mañana con este cambio la corporación de Badajoz sigue formada por doce ediles del Partido Socialista nueve del Partido Popular cuatro de Ciudadanos uno de Vox y otro de la coalición Podemos Izquierda Unida Equo así que la situación a efectos de gobernabilidad no varía porque el PSOE no llega a la mayoría absoluta ediles ni con Podemos por lo que sigue siendo clave ciudadanos desde