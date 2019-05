Escucha las noticias de las 11:00 (30/05/2019)

creo que es importante que lo sé la política de pactos no se convierta en un mercadeo donde priman intereses particulares yo creo que esos planteamientos que están poniendo encima de la mesa por parte de Más Madrid se distancia de lo que es la confianza del votante de Ciudadanos no

Voz 1185

02:33

también en la Ser Juan Espadas alcalde de Sevilla cree que es normal que puedan darse pactos impensables hace días y es la respuesta a intentar que una fuerza política como Vox no entre los gobiernos no tenga capacidad para tomar decisiones allí trasladarnos años atrás en determinado tipo de planteamientos por tanto eh me parece lógico que haya fuerzas políticas que incluso planteen eh algo que pueda estar a priori fuera de la lógica no de de de su espectro ideológico hiló planteen para evitar entre comillas un mal mayor no once y tres tiempo para la información de su comunidad