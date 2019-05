Escucha las noticias de las 12:00 (30/05/2019)

No hay resultados

Voz 1018 00:10 hola buenos días habíamos como ayer la gobernabilidad de los ayuntamientos de Madrid y Barcelona condiciona todo lo que se mueve en la vida política de nuestro país y nada está decidido el último movimiento pasa por la posibilidad de que de coña Villacís la candidata de Ciudadanos al Ayuntamiento de Madrid se convierta en alcaldesa con los apoyos de PSOE IU y Más Madrid al menos esa es la reflexión que plantea Íñigo Errejón para empezar a hablar y dejar de lado la opción de Vox así lo ha formulado a primera hora aquí en la SER Hoy por hoy una hipótesis que para la popular Cuca Gamarra se parece bastante al mercadeo

Voz 0799 00:39 quién tendría que ser alcaldesa es la señora Manuela Carmena que es la que ha ganado en las urnas nosotros no queremos entrar a hablar no anticipamos escenarios lo primero que hemos dicho es oigan nos sentamos e intentamos que el futuro de la Comunidad de Madrid no dependa de Vox

Voz 3 00:51 creo que es importante por lo menos para el Partido Popular que lo sé la política de pactos no se convierta en un mercadeo o en un en un poco donde priman intereses particulares y se entre en el terreno que las contradicciones no hay un elemento que es fundamental no quebrar la confianza del votante

Voz 1018 01:09 la todavía alcaldesa de Barcelona Ada Colau parece que no se ha entusiasmado con el apoyo que ayer le brindó Manuel Valls en teoría sin contrapartidas en declaraciones a TV3 subraya que sólo contempla un gobierno municipal de izquierdas luego escucharemos esas declaraciones de la colaba Jude la otra sorpresa de las últimas horas en Antena tres José Luis Ábalos secretario de Organización del PSOE sobre la mesa lo prioritario es sigue siendo un Gobierno monocolor aunque con incorporaciones de personas de otros partidos en concreto podemos

Voz 4 01:37 Coalición

Voz 0623 01:38 ese término no nos gusta

Voz 4 01:41 entonces podríamos plantearnos la incorporación de miembros de otras formaciones y en este caso de Podemos pero desde luego no ojo la fórmula de coalición además una coalición tendría sentido siempre formaciones sumaran mayoría absoluta

Voz 0623 01:57 es que no sumamos tampoco

Voz 1018 01:59 así las cosas Vox se mantienen que no aceptarán que PP y Ciudadanos les margine de los procesos negociadores acaban de comparecer en el Congreso algunos dirigentes de esta fuerza política entre ellos su portavoz Iván Espinosa de los moteros que según les contamos hoy en la SER fue el intermediario de una operación para la venta del edificio más caro de España en el centro de Madrid por lo que un empresario le reclama doscientos setenta y cinco mil euros a su familia por unos trabajos para desalojar a los inquilinos ha comentado algo de este asunto Javier Carrera

Voz 0866 02:26 sí ha dicho que está muy orgulloso de haber contribuido como intermediario en esa operación que él denomina situación de conflicto con unos vecinos sean para el portavoz de Vox en que su colaboración se produjo cuando trabajaba en el sector privado

Voz 5 02:38 en contribuir a solucionar esta situación de conflicto con esos vecinos propiciando un acuerdo sensato prudente y amistoso entre todas las partes estoy muy orgulloso de haber contribuido a evitar problemas y poner soluciones en el ejercicio de mis funciones en desacato privado antes meses antes incluso años antes de estar en la función pública

Voz 0866 02:55 comparecencia con motivo de la petición que Vox ha registrado para solicitar la denegación del sueldo a los diputados presos en la que la formación ha reiterado que la exigencia sobre posibles pactos es que el PP y Ciudadanos se sienten a dialogar con ellos

Voz 1018 03:10 horas doce y tres minutos delegados sindicales de la empresa de telefonía China Hawai se concentrarán esta hora frente a las oficinas centrales de Madrid para protestar por los despidos de trabajadores previos a la caída de ventas e por la guerra comercial con Estados Unidos temen que la situación laboral pueda empeorar a corto plazo Rafa Bernardo

Voz 1762 03:25 sí llegué aquí cerca de dos decenas de delegados de todos los de todos los sindicatos esperan representantes de todas las provincias en las que hay presencia de la empresa vienen a protestar como decías por los despidos que se han venido produciendo hasta ahora diecinueve en lo que va de año previos a la guerra comercial pero este contencioso también los preocupan os decía Rubén Errasti de UGT claramente a estamos muy preocupados por esa situación

Voz 1 03:46 eh creemos que es el momento de sentarse con la compañía que nos de explicaciones a hablar saber cómo eh la esta nueva futuras a esta nueva situación en la que estamos viviendo puede aceptar el empleo

Voz 1762 03:59 los sindicatos no descartan nuevas protestas esta vez convocando a los trabajadores que sólo algo más de mil

Voz 1018 04:03 bien en España volvemos en directo a los juzgados de Huesca a los que están citados el presidente del club de fútbol y el responsable médico para declarar en las diligencias sobre el supuesto amaño de partidos en Primera Segunda División creo que hay una novedad va a días

Voz 1402 04:16 qué tal buenas tardes pues Juan Carlos Galindo ha sido el primero en declarar Elsa declaró inocente y ha quedado en libertad con cargos de corrupción entre particulares en apuestas deportivas se tienen que presentar el uno y el quince de cada mes en los juzgados el juez le ha retirado la acusación de pertenencia a organización criminal y blanqueo de capitales en estos momentos el que declara es el presidente de la Sociedad Deportiva hosca Agustín las a Ossa y luego lo harán los otros cuatro futbolistas implicados

Voz 1018 04:40 a esta hora el Rey está pronunciando la laudatio discurso de reconocimiento secretario general de Naciones Unidas y ex primer ministro portugués Antonio Guterres recoge Premio Carlomagno en Aquisgrán Don Felipe ha iniciado su intervención con unas palabras en portugués lengua que conoce bien porque su padre y su abuelo paterno vivieron muchos años en Estoril enviado especial Griselda Pastor

Voz 0419 04:59 exactamente Su Majestad el Rey que alaba

Voz 6 05:01 no el ideal europeo de Guterres eh su sueño en el proyecto de la Unión Europea ha asegurado que quiénes hoy predican abandono

Voz 0419 05:08 sobre ese proyecto se equivocan de siglo IV momento lo escuchamos Straw

Voz 0623 05:16 copa los saludos más afectuosos de España de esa península ibérica mediterránea y atlántica a la vez que compartimos con nuestros queridos hermanos de Portugal venga como una admirado Antonio Guterres también quiero cumplimentar los ve la Llingua

Voz 0419 05:45 la intervención del Rey que justo en estos momentos deja ya paso a la del secretario general de la uno

Voz 0824 05:53 lo está contando la SER Eduardo Zaplana no ha conseguido anular el testimonio judicial de su supuesto testaferro Fernando Washington Bell Hot que dio todos los detalles de la supuesta fortuna oculta de once millones de euros del ex político valenciano la Audiencia Provincial de Valencia mantiene que Zaplana carece de legitimidad para pedir que se anule este testimonio

Voz 0325 06:09 la de El Ayuntamiento de Redondela en Pontevedra ha decretado dos días de luto por la muerte de tres adolescentes en un accidente de tráfico en el coche que se estrelló en la AP nueve a su paso por Vigo viajaban otros dos jóvenes que resultaron heridos graves aunque no se teme por su vida

Voz 0824 06:22 la policía húngara Berto una investigación criminal tras el naufragio anoche de un barco turístico en el Danubio hay al menos siete personas muertas veintiuna desaparecidas a las que siguen buscando aunque las autoridades reconocen que las esperanzas de encontrarlos con vida son mínimas

Voz 0325 06:35 un terremoto de seis coma ocho grados en la escala de Richter en El Salvador el epicentro se ha situado en la costa del Pacífico a cuarenta y ocho kilómetros de profundidad por el momento no se han reportado víctimas o daños materiales