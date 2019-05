Escucha las noticias de las 14:00 (30/05/2019)

No hay resultados

Voz 1018 00:00 son las dos de la tarde la una en Canarias el el catorce José Antonio Marcos muy buenas tardes no se alarmen nada hace pensar que tengamos elecciones generales a la vista pero el CIS el Centro de Investigaciones Sociológicas sigue preguntando lo hace cada mes y hoy conocemos los datos del barómetro del mes de mayo realizado entre los días uno y once inmediatamente después de las generales del veintiocho de abril y antes de la campaña de las municipales el PSOE se refiere sea como primera opción Illa sorpresa Ciudadanos y Unidas Podemos superarían al Partido Popular si ahora hubiese nuevas elecciones pero la almendra de esta encuesta pasa por los pactos el CIS ha preguntado por las preferencias de los españoles sobre el futuro Gobierno yp parece que la opción mayoritaria es un gobierno de coalición no un gobierno en solitario y la coalición preferida es PSOE Podemos debe qué cosa

Voz 1468 01:05 sí un cuarenta y cinco por ciento desearía un gobierno de coalición entre varios partidos y más de un tercio un XXXVIII opina que debería gobernar el partido que ha obtenido más votos y escaños aunque no tenga mayoría absoluta en el Parlamento a los ciudadanos que se decantan por fórmulas de coalición un cuarenta y cinco por ciento insistimos se les vuelve a interrogar por las diferentes combinaciones y ahí la favorita para más de un tercio es un Ejecutivo formado pro poseo PSOE Unidas Podemos ir partidos no independentistas seguida de un Ejecutivo PSOE Ciudadanos veinticuatro por ciento en tercer lugar una coalición PSOE Unidas Podemos e independentistas la opción de un Gobierno socialista en solitario sólo convence al siete con nueve por ciento de los ciudadanos y la fórmula andaluza PP Ciudadanos Vox aún seis en cuanto a la intención directa de voto el PSOE sigue como primera fuerza con más del treinta por ciento de los sufragios ciudadanos adelanta al PP y se sitúa en segundo lugar con el trece con cuatro por ciento Unidas Podemos se queda en el diez por ciento el PP baja al cuarto puesto con el nueve con cuatro por ciento Vox pierde fuelle irse no llega al cinco por ciento la barrera para conseguir grupo en el Congreso

Voz 1018 02:09 preguntaremos por estos datos y por la famosa cocina al presidente del CIS José Félix Tezanos que nos acompañar en directo a partir de las doce y media desde el Gobierno y el PSOE se insiste que el mensaje ya conocido gobierno en solitario con posibles incorporaciones ajenas al partido José Luis Ábalos

Voz 1402 02:22 no cabe desde una perspectiva de modelo a hablar de modo de gobierno de coalición porque esto entraña otras

Voz 3 02:31 eh edificaciones no

Voz 1402 02:33 y que no las compartimos nosotros apostamos por un Gobierno socialista ha abierto a personas independientes comprometidas con nuestro proyecto político

Voz 1018 02:41 de inmediato la gobernabilidad de los ayuntamientos de Madrid y Barcelona se lo lleva casi toda la sorpresa del día Íñigo Errejón acepta dialogar con PSOE y Ciudadanos una posible alternativa a las tres derechas incluso sin rechazar que Begoña Villacís pueda convertirse en alcaldesa de Madrid de sólo una hipótesis decía aquí en la Ser en Hoy por hoy hipótesis a la que la popular Cuca Gamarra de parece simple mercadeo el

Voz 4 03:02 la alcaldesa es la señora Manuela Carmena que es la que ha ganado en las urnas y nosotros no queremos sentar a hablar no anticipamos escenarios lo primero que hemos dicho es oigan nos sentamos e intentamos que el futuro de la Comunidad de Madrid no dependa de Vox

Voz 5 03:14 creo que es importante por lo menos para el Partido Popular que lo sé la política de pactos no se convierta en un mercadeo o en un en un poco donde priman intereses particulares hice entré en el terreno que las contradicciones no hay un elemento que es fundamental no quebrar la confianza del votante

Voz 1018 03:31 sobre el Ayuntamiento de Barcelona Ada Colau no estaba por aceptar el ofrecimiento aparentemente gratuito de Manuel Valls en TV3 subrayaba que sólo contempla una mayoría de izquierdas

Voz 6 03:38 hay que estas para aulas hayan sorpresa Tots a mí estas palabras no Sancho el pedido a todos a mí también yo estoy dispuesta lo que hemos explicado siempre que más del sesenta por ciento de los barceloneses y barcelonesas ha votado Ángels progresistas es a partir de aquí queremos explorar posibles acuerdos

Voz 1018 03:55 a los también como una empresarios reclama doscientos setenta y cinco mil euros a la familia del portavoz de Vox Espinosa de los Monteros por la venta del edificio más caro de España en el centro de Madrid dice que todo fue modélico

Voz 0237 04:05 yo contribuir a solucionar esa situación de conflicto con esos vecinos propiciando un acuerdo sensato prudente y amistoso entre todas las partes y estoy muy orgulloso de haber contribuido a evitar problemas y poner soluciones en el ejercicio de mis funciones en seco privado antes meses antes incluso años antes de estar en la función pública muy contento

Voz 1018 04:24 la Mesa del Congreso dice no definitivamente la posibilidad de que tenga grupo parlamentario propio hay muchas razones según explica Meritxell

Voz 1544 04:30 esta sea valorado que no ha existido tal inseguridad jurídica porque tal suspensión la suspensión de de los diputados no condiciona y no determina la posibilidad de constituir grupo parlamentario para Cataluña puesto que no se cumplen los requisitos establecidos en el reglamento ni el quince por ciento ni el número de de diputados

Voz 7 04:53 quince además Donald Trump acaba de denunciar en redes sociales el mayor acoso presidencial de la historia después de que el fiscal especial para la trama rusa revelase que si tuviera la certeza de que el presidente no instruyó la acción de la justicia lo habría escrito en su informe el fiscal señala que es el Congreso el que debe formalizar la acusación contra otra

Voz 0325 05:11 Caracas al intento del ex ministro Eduardo Zaplana de intentará anular el testimonio judicial de su presunto testaferro quien contó al juez todos los detalles sobre la fortuna oculta de Zaplana y los métodos de blanqueo según la Audiencia Provincial de Valencia Zaplana no tiene legitimidad para pedir la anulación de este testimonio clave