Las noticias de Navarra, 16:03 (30/05/2019)

Voz 2

00:06

el PSN toma la iniciativa María Chivite ha llamado ya a los líderes de los partidos políticos con los que quiere gobernar Navarra Geroa Bai Podemos e Izquierda Ezkerra ronda de contactos que realizará la semana que viene y que no incluye a EH Bildu del que sí necesitaría la abstención de momento serían veintitrés votos los que buscaría para una investidura tres por debajo de la mayoría absoluta barcos no ve impedimento a sentarse con ella aunque no esté su hasta ahora socio