puzzle y a escribir y a leer pero lo primero lo primero cuando los plantar un papel en blanco delante es empezar emborronar con rayas y colores ese es el embrión del arte de una forma de expresarse por eso todos no somos conmovido alguna vez nos hemos sorprendido algo especial ha ocurrido al ponernos delante de un cual el que sea esta tarde les invito a que si les apetece compartan con nosotros cuál es el cuadro de su vida en qué momento lo descubrieron cuántas veces lo han visitado dónde está que les sugiere que les inspira el teléfono para quedarnos ya lo saben eh el nueve cero dos catorce sesenta sesenta luego están las redes sociales y el correo electrónico controla Roberto Sánchez lo harás no Robertson suena como siempre tu cuadro La Ventana es la etiqueta en las redes sociales que te van por qué les hicimos todo esto porque el Museo del Prado cumple doscientos años de historia El País Semanal ha hecho una cosa fantástica que es plantear este mismo ejercicio pero un montón de personalidades gente conocida de distintos mitos la arquitectura la literatura el teatro la música el cine la política les ha hecho elegir un cuadro del museo les ha dejado a solas con él y luego les ha preguntado los motivos a su elección y claro en las respuestas hay de todo incluida la mirada un tanto marciana como toca de un gran cómico como David Broncano

Voz 2

01:21

elegir este cuadro de Luis Egidio Meléndez a voler la verdad eh decía en la página web del Prado donde ponen todas las obras que hay fui haciendo es cruel con el ratón y cerrar los ojos y donde salen en cuanto a la verdad es que ve en arrepentirme decisión porque con la cosa que hay aquí un bodegón de un salvo el el pero luego al llegar aquí pensaba dispone tiene un tamaño gigante algo así no es casi tamaño real con lo cual de primeras he dicho joder vaya noche aquí vendría el Prado para ver un bodegón de un saldo de un lego eso sí cuando ya lo he visto de cerca un rato es que no se empezó a encontrar algo los procesarlo se dentro de cuatro cinco días entenderé Si me ha gustado el cuadro no