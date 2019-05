Las noticias de Galicia, 17:03 (30/05/2019)

Voz 1817

00:05

prisión comunicada y sin fianza para la madre de la niña de siete años que apareció muerta en su cama y muy menta el pasado tres de mayo la mujer investigada por un supuesto delito de homicidio o asesinato permanece ingresada en el módulo de custodia del Hospital Lucus Agustí pero una vez que reciba el alta médica será ingresada en el centro penitenciario correspondiente hace semanas que el juzgado recibir informe preliminar de la autopsia pero la causa está bajo secreto de sumario y no han trascendido más datos sobre las circunstancias de la muerte de la pequeña la jueza se ha trasladado hoy al hospital para tomar declaración en calidad de investigada la madre que permanece ingresada en la Unidad de Psiquiatría desde el mismo día del hallazgo del cadáver aunque la mujer no ha recibido el alta médica los médicos consideran que ya estaba en condiciones de prestar declaración la mujer se ha acogido a su derecho a no prestar declaración en crónica política el bloque decir hasta anoche en asamblea si autoriza el pacto de gobierno con el Partido Socialista en Lugo los nacionalistas han conseguido cinco concejales que sumados a los socialistas darían mayoría absoluta en el Gobierno local ya habido contactos entre la alcaldesa en funciones la Méndez y el nacionalista Rubén Arroyo para avanzar en ese pacto de Gobierno Miguel Fernández ex portavoz del PSOE en el Ayuntamiento