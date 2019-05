Las noticias de Cantabria, 17:03 (30/05/2019)

Voz 0931

bueno es es lo que han decidido las urnas ahí ante lo que decide las urnas nosotros no podemos decidir nada entendíamos que lo mejor para Cantabria era que que esta legislatura pues entrar aire fresco entraron poder un un partido moderado moderno liberal como como ciudadanos pero no van a poder dársela sumas así que lo que nos queda es a trabajar desde ya en en la oposición firme ese Gobierno que previsiblemente será nuevamente de de Miguel Ángel Revilla líder del Partido Socialista que no sea así todo en la en donde estamos ahora mismo en los peores indicadores económicos de de toda España desde la oposición no sabemos por esa cierto