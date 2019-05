Escucha las noticias de las 18:00 (30/05/2019)

Voz 1541

01:24

primera condena para el ex director de Trabajo de la Junta Javier Guerrero a cinco años y nueve meses de cárcel y a diez de inhabilitación otros cinco años y tres meses para el ex director que lo sustituyó para Juan Márquez y lo mismo para los ex secretarios generales de la Consejería de Empleo Javier Aguado y Lourdes Medina a siete años de inhabilitación ha sido condenado Daniel Rivera también ex director de Trabajo todos tendrán que indemnizar a la Junta de forma solidaria con más de un millón trescientos mil euros contrataron a cuarenta y cuatro trabajadores al margen de la ley a través de la empresa un Max el empresario también ha sido condenado a cinco años y nueve meses de prisión los contratados aquí en el trabajo que correspondía a los funcionarios y al personal laboral