Las noticias de Cantabria, 18:03 (30/05/2019)

mensaje de la secretaria de Organización del PSC PSOE al PRC de Miguel Ángel Revilla Noelia Cobo ha asegurado en la SER que no es lo mismo un catorce siete que un quince seis el PSOE se ha hecho este mediodía con el diputado de quince eh que la junta electoral había otorgado al PRC así se lo ha hecho saber Cobo asegura que están muy satisfechos que ahora toca sentarse hablar y negociar no solo el posible pacto de gobierno sino los que puedan darse en los ayuntamientos en este sentido deja claro a Miguel Ángel Revilla que los acuerdos que establezca directamente con Pedro Sánchez como el asegurado tendrán que contar con el visto bueno de la Comisión Regional y por supuesto asegura Cobo con el visto bueno de Pablo zulo

bueno yo respeto todas las declaraciones todo el mundo como no puede ser de otra manera pero desde luego los pactos y los acuerdos el que se decida que en lleve los pactos de gobierno una mesa negociadora desde luego todo pasará por el peso de Cantabria su Comisión Ejecutiva Regional y desde luego por nuestro secretario general y candidato Pablo Zuloaga

no palabras declaraciones Se de la secreta de de Organización del PSOE Noelia a Cobo para la Cadena SER nada más conocerse el resultado definitivo Santander pone en marcha este fin de semana los servicios de salvamento y limpieza Dara para la temporada de playa Cruz Roja se va a ocupar de la vigilancia de los arenales con un equipo de más de cuatrocientos de cuarenta profesionales Alfonso Alonso es el secretario autonómico de Cruz Roja

Voz 3

01:34

vamos a tener hijos eligieron a él al que estamos acostumbrados a ver Sardinero en la zona de la madrileña todas las playas él no me socialistas no ha variado con respecto al al año pasado