Escucha las noticias de las 19:00 (30/05/2019)

hola buenas tardes y buenas tardes la Okubo asegura en ese estudio que la crema en espray para niños cincuenta plus en realidad protege mucho menos y debería tratarse como quince el consejero delegado This Dean dice que el factor de protección en este caso cincuenta es un número que se fija en el laboratorio que a veces varía según como se mida que puede no corresponderse con la protección real Juanma ya en declaraciones a la SER

buenas tardes Sergio Ramos ha ofrecido una rueda de prensa para intentar aclarar su futuro después de que Florentino Pérez hubiera reconocido que el central había presentado una oferta de un club chino y que el Madrid se negara a dejarle marchar gratis Ramos dice que nunca ha querido irse del Real Madrid y que llegaría a jugar gratis en el equipo blanco no no para nada

Voz 0565

03:12

eh yo no me quiero ir al Real Madrid eh yo siempre he dicho que mi sueño ilusión ha sido retirarme aquí y que yo presidente pues también lo lo puede decir que yo siempre he dicho que hay que nunca me iría de Real Madrid siempre y cuando tuviese contrato no estaría dispuesto incluso a