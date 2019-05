Escucha las noticias de las 04:00 (31/05/2019)

es alguno de esas tuvo su incluso siglos Éste sigue para ver si iba en serio o no confío en que se algo que no esté destinado Ayuda en acción porque sería gravísimo llegar a ceder puestos en mi opinión debemos responder

Voz 0127

00:46

aquí en España dos terribles sucesos de esta noche el primero en Canarias la Guardia Civil investiga como un posible caso de violencia machista la muerte de una pareja a la que han encontrado con heridas de bala en la cabeza junto a ellos había una escopeta no constaban denuncias previas por malos tratos y el segundo en Valladolid una mujer que estaba embarazada de ocho meses ha sufrido un aborto supuestamente por la paliza que le ha dado su pareja el hombre está detenido aunque ella no ha querido presentar denuncia tenía golpes por todo el cuerpo pero mantiene que se cayó en la ducha y una cosa más el escritor venezolano Rodrigo Blanco Calderón acaba de ganar la Bienal de novela es Llosa con su obra The Night una historia sobre la situación política y social que vive Venezuela