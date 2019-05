Escucha las noticias de las 06:00 (31/05/2019)

saludos qué tal estaban muy buenos días comenzamos el viernes en los tres escenarios donde el machismo vuelto asomar su cara más terrible en las últimas horas en España el primero en Canarias allí se investiga el que parece es el último caso mortal una mujer y su pareja han sido encontrado muertos de un disparo en la cabeza en su casa la de Agüimes en la isla de Gran Canaria él tenía permiso de armas en vigor pero no constan denuncias previas por maltrato el segundo escenario Valladolid la policía detenido allí a un hombre que según creen los investigadores propinó una paliza tan brutal a su novia embarazada de ocho meses que le provocó un aborto ella se recupera en el hospital y el tercero en Madrid ha quedado en libertad sin cargos la ex pareja de Verónica la trabajadora de Iveco que se suicidó tras hacerse viral en su centro de trabajo un vídeo íntimo suyo según avanzó ayer por la tarde la Cadena Ser él se presentó voluntariamente a prestar declaración y ha negado ser la persona que empezó a divulgar esa grabación así en estos tres escenarios comienza el viernes treinta y uno de mayo último día de la semana último día del mes el sobresalto político económico de la noche viene de Estados Unidos Donald Trump ha abierto un nuevo frente en su guerra comercial esta vez el objetivo es Méjico anuncia que impondrá aranceles a todos sus productos que además irán subiendo los aranceles sino frenan los flujos migratorios hacia Estados Unidos Aimar Bretos buenos días

Coalición ese eternidad no nos gusta otros podríamos en un momento eh plantearnos la incorporación de miembros de otras formaciones y en este caso de Podemos pero desde luego no bajo la fórmula de coalición

Voz 0888

04:16

no es que no es correcto porque se está interpretando algún dato bruto pero no es cierto punto la cuarenta y dos por ciento prefiere una transición frente al treinta y ocho no no es cierto porque hay que considerar los dos datos conjuntos