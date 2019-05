Escucha las noticias de las 07:00 (31/05/2019)

bueno qué tal muy buenos días Donald Trump lo ha vuelto a hacer abre un nuevo frente en la guerra comercial en su guerra comercial esta vez contra el vecino del sur contra México es la noticia de la noche el presidente de Estados Unidos impondrá el diez de junio aranceles cinco por ciento a todos los productos que entren a Estados Unidos desde México y los irá aumentando mes a mes hasta el veinticinco por ciento si no se reduce la entrada de inmigrantes por la frontera sur horas antes de anunciar esta medida

presidente ella decía que en la frontera hay una situación de emergencia nacional y acusaban los demócratas de no haber hecho nada para remediarlo la nota posterior de la Casa Blanca hace una descripción apocalíptica y racista de una supuesta invasión de Estados Unidos por mexicanos que llenan las escuelas ante tan hospitales dice y causan innumerables crímenes ya hay respuesta mexicana el preso durante López Obrador pide evitar la política del ojo por ojo e invita a Donald Trump a negociar y su subsecretario para América del Norte

salvo de esas Trust unos cursos de las este seguía para ver si iba en serio o no confío en que sea algo que no esté destinado Ayuda en acción porque sería gravísimo llegar a suceder pues en mi opinión debemos responder

Méjico confía todavía en que este anuncio sea sólo una bravuconada más del presidente de Estados Unidos pero bravuconada o no ya tiene consecuencias reales el peso Mexicano pierde hasta ahora más de un dos por ciento de su valor frente al dólar es viernes termina la semana a treinta y uno de mayo y la noche ha sido trágica en violencia machista en Gran Canaria la Guardia Civil ha encontrado los cadáveres de un hombre de una mujer con disparos en la cabeza eran pareja Aimar

así fueron los familiares de la mujer los que avisaron a la Policía porque no tenían noticias de ella al llegar los agentes a la casa encontraron los cuerpos no constaban denuncias previas

más que el aborto el parto Jade más esta noche ha quedado en libertad sin cargos el ex novio de la trabajadora de Iveco que se suicidó tras la difusión de un vídeo íntimo entre sus compañeros de plantilla según

que si bien no se han hecho realidad aquellos augurios que presagiaban una caída radical de la actividad económica en Cataluña la pérdida de poder económico empieza a notarse esto nos llevaría a un cierto deterioro de la actividad económica

el futuro de este país y todo el país y una cosa más no hay películas de robots sin que las máquinas allí en contra los humanos ya algo de eso hay en el último avance de Google ha conseguido que varios agentes con inteligencia artificial ganen en un videojuego con varios jugadores a la vez es decir que las máquinas se han coordinado han compartido estrategia Quintanar miedito Sampe viene madre mía y ahora deberíamos hablar de juegos de humanos aunque Rafa Nadal a veces lo parece

Voz 1161

04:14

no sobre todo sobre la tierra batida de Roland Garros más un robot o un extraterrestre Rafa Nadal busca su duodécima Copa de los Mosqueteros y hoy se mide no antes de las tres de la tarde el tenista fan primera piedra seria tras los dos tenistas a los que ya eliminado que venían de la previa antes Pablo Carreño lo hará ante el francés per dos más en el cuadro femenino Carla Suárez contra H capón druso va Garbiñe Muguruza ante la ucranianas violín hay en la NBA los españoles Marc Gasol y Serge Ibaka se han ganado a Toronto con Toronto a los Warriors ciento dieciocho ciento nueve colocan el uno cero en la final el segundo partido de nuevo Toronto