Escucha las noticias de las 09:00 (31/05/2019)

al final una esclavitud mascarada porque si eres pues Ryder te podrás trabajar más pero la mayor parte de los Ryder no tienen acceso no podrán escoger

Voz 5

01:55

me cansé de las locales pilas europea el contrato otra la empresa que vino con unos dispositivos móviles pero ese dispositivo móvil no funcionaba en el curso no funciona la peca haciendo funcionaba teníamos que hacer un simulacro en ya once en el simulacro no funcionó tampoco como estábamos todos preocupados por cómo hace una reclamación a Que Dios diciendo que que su aplicación no funcionaba hay que teníamos miedo a que le las selecciones que hubiera errores bonito