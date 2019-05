Las noticias de Asturias, 10:03 (31/05/2019)

Voz 0174

00:05

la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Oviedo ha convocado para hoy una concentración a las once de la mañana ante la Consejería de servicios y derechos sociales contra el desahucio de una familia con dos menores en Oviedo el colectivo recrimina la pasividad del Ayuntamiento y la Consejería de servicios y derechos sociales ante la escalada de los desahucios por impago de alquiler tras el señalamiento para el próximo martes del desahucio de una familia compuesta por cinco miembros dos de ellos menores de diez y dieciséis años por carecer de recursos suficientes para el pago del alquiler del piso en el que residen en el barrio de La Tenderina el movimiento estudiantil Friday for Future contra el cambio climático inspirado en la activista sueca Greta Tumblr volverá a salir a la calle este viernes con protestas en varias ciudades españolas entre ellas Oviedo una semana después de sumarse a la huelga global por el clima secundada en más de un centenar de países de todo el mundo en toma un hombre de treinta y dos años alérgico a las avispas miden tras la picadura de un avispado asiático en San Tirso de Abres el hombre estaba desbrozado en una finca cuando fue picado ayer tiene diagnosticada la alergia por lo que de inmediato se dirigió a su casa tuvo tiempo de inyectarse adrenalina que sin embargo no le hizo efecto acabó desvaneciendo se encuentra en estado crítico ya que sufre un daño cerebral irreversible por falta de aporte de oxígeno durante varias horas cuatro personas resultaron ayer heridas de diversa consideración una de pronóstico reservado y otras tres leves tras salirse de la vía el coche en el que viajaban y caer por un desnivel de entre diez y veinte metros a un kilómetro de la salida de la localidad de honor le en dirección a Campo de Caso en el concejo de caso son las diez y cinco minutos de la mañana