Las noticias de Cantabria, 10:03 (31/05/2019)

yo respeto todas las declaraciones en todo el mundo como no puede ser de otra manera pero desde luego los pactos y los acuerdos

Voz 1593

00:52

en Santander PSOE y PRC tratan de presionar a Ciudadanos para que no sea arrime a Vox y Vox unos Se lo va a poner fácil a Gema Igual porque el partido de ultraderecha no aceptará un pacto a la andaluza no aceptará apoyar desde fuera del Gobierno su candidato Guillermo Pérez ha dicho ya aquí en la Cadena Ser que quiere entrar en un posible equipo de gobierno de Gema Igual la alcaldesa en funciones