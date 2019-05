Voz 1

00:00

pues se han encontrado conmigo digamos para entendernos que confiaban con escuchar una voz de factor cincuenta y al poner la radio se han encontrado como que como mucho de factor quince hoy es el Día Internacional contra el tabaco que llega ayer se lo contábamos en este programa en un momento en que según los datos estamos perdiendo todas las batallas contra la adicción a la nicotina ya saben que según la encuesta la última encuesta sobre tabaquismo los españoles formamos más empezamos antes a hacerlo en un porcentaje muy alarmante afirmamos no tener conciencia sobre sus riesgos y este este es un problema de salud pública de primer orden y por eso nosotros hoy vamos a ir un pasito más lejos en nuestra campaña contra el tabaquismo pero bueno imagino que ya ya supondrán que lo hemos hecho a nuestra manera el tabaco está absolutamente integrado en nuestra cultura popular en la música por ejemplo hoy queremos hacer el ejercicio de eliminarlo de allí bueno no no se trata exactamente de eliminarlo pero Tom aquí es donde entras tú ves es que Dios hola buenos días ese Matas hubiera que tienes el M6 sabes cómo cómo usarlo hombre yo creo que todos lo sabemos e incluso yo puedes confirmar que funciona uno dos tres vale de perfecto hemos seleccionado algunas canciones que todos conocemos en las que está presente el tabaco íbamos a sustituirlo por el Mata suegras si lo piensan no es tan distinto a un Figaro es decir cilíndrico One implica el uso de los pulmones molesta a quienes te rodean esos así por supuesto no queda raro si sois de los que sólo fuma Zumaia fue en fiestas y Weis con Matas