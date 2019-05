Escucha las noticias de las 11:00 (31/05/2019)

son las once las diez en Canarias el resumen de la actualidad llega hasta ahora con Antonio Martín

Voz 3

00:16

los hechos han sucedido a primera hora de la mañana en la empresa carbura metálicos donde ha habido una explosión a causa de una fuga de amoníaco uno de los trabajadores heridos ha perdido la vida poco después mientras que el otro está crítico Protección Civil que ha activado el plan para emergencias químicas indica que no hay riesgo para la población fuera de las instalaciones afectadas situadas en polígono químico norte de Tarragona en la localidad de La Pobla de Mafo et en las muestras de aire tomadas tampoco hay presencia de amoníaco las indicaciones oficiales son evitar acercarse a la zona y que no hace falta encerrarse en casa ni en Tarragona ni en municipios cercanos