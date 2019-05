Escucha las noticias de las 12:00 (31/05/2019)

es mediodía las once en Canarias

en nuestra compañera para el circuito catalán de la Cadena Ser en este momento decíamos que hay una persona un trabajador continúa en estado crítico pero la alerta en la ciudad ya sea rebajado la amenaza y cambiamos argumento Donald Trump de imponer ahora Seles del cinco por ciento de las importaciones de Méjico a partir del diez de junio devuelve el pesimismo a los mercados las bolsas europeas caen con fuerza y el petróleo también se depreció ante esta nueva andanada del inquilino de la Casa Blanca a modo de cortina de humo para tapar seguramente sólo unas horas después de que el fiscal de la trama rusa Robert Mueller afirmase que no puede exonerar al presidente datos de este momento Almudena López

Almudena secretario Estado norteamericano Mike Pompeo que se encuentra en Europa va a asistir a las reuniones del club Bilderberg acaba de apuntar desde Alemania que su país no descarta dejar de compartir datos con Europa si el continente no prohibe el desarrollo de cinco G de la compañía china Huawei

Alves tendremos que cambiar nuestra conducta porque no podemos permitir que información de ciudadanos particulares de Estados Unidos o datos de seguridad nacional naveguen en redes que no percibimos como fiable de tomarán sus propias decisiones soberanas pero les hablaremos abiertamente sobre los riesgos y en el caso de Huawei la preocupación es que no es posible mitigar a aquellos que se producen dentro de una Re5