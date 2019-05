Escucha las noticias de las 13:00 (31/05/2019)

que sea para empezar a negociar pactos después de las elecciones del pasado domingo la formación naranja va a reunirse primero con el Partido Popular ya la próxima semana no pone fecha de momento para hablar con los socialistas informa Óscar García sí de hecho fuentes de la dirección de Ciudadanos

sí dice lo mejor que hay conflicto de intereses porque dos de los expertos de ese grupo de trabajo ya han trabajado como relatores en al menos otras dos causas con el abogado británico Ben Emerson que está contratado como defensor de los tres políticos catalanes por ello España pide que se les inhabilite Exteriores ya había puesto en duda la independencia en la imparcialidad de este grupo cuyo texto en unos un informe oficial de la ONU diciendo que sus autores no conocían los delitos concretos de los que están acusados Cuixart Sánchez y Junqueras tampoco visitarán España por cierto que aseguraban que era legal convocar un referéndum de independencia para una región cuando lo prohibe claramente la Constitución y que no tiene en cuenta que en España hay separación de poderes y el Gobierno por tanto no puede tomar medidas que corresponden sólo al poder