Escucha las noticias de las 14:00 (31/05/2019)

muy buenas tardes buenas y calurosas es XXXI de mayo pero parece que estamos ya a mediados de julio por ejemplo en Badajoz ahora mismo hay treinta y dos grados lo mismo que en Córdoba y lo que nos queda porque se esperan hasta treinta y seis grados centígrados en algunos lugares del país tenemos un fin de semana por delante de mucho calor de final de Champions en Madrid aquí tenemos a Donald Trump con otra de las suyas ahora le toca México lleno doméstico lo último sobre pactos no pactos acuerdos escarceos y esas cosas sobre el futuro Gobierno central la portavoz del actual Gobierno en funciones Isabel Celaá insiste en que Pedro Sánchez quiere un gabinete monocolor nada de coalición con Podemos de hecho marca distancias hasta en las palabras de cine de acompañante al partido de Iglesias quien por cierto no se mueve ni un milímetro sobre lo que quiere para entrar en el futuro Gobierno el gol

sí coherente lo de las tres derechas tampoco es fácil de explicar por vez primera Ciudadanos acepta que se puede hacer la foto con voz de hecho resta importancia por lo político de esa foto insiste José Manuel Villegas que la negación la negociación sólo será con el PP aunque reconoce que están dispuestos a hablar con la formación ultraderechista no va a haber negociación ETA no

Voz 5

01:57

no se van a producir con con forma preferente como digo con el Partido Popular lo importante para mí no es la foto sino con quién se negocian los contenidos de los programas de gobierno en las composiciones de Gobierno y ahí no y ahí no contemplamos