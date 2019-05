Las noticias de Castilla y León, 16:03 (31/05/2019)

Voz 1272

00:06

el vicepresidente y portavoz de la Junta de Castilla y León en funciones José Antonio de Santiago Juárez figura en el listado de los beneficiarios de las ayudas por cambio de calderas recibirá una subvención de trescientos euros curiosamente la resolución publicada en el Boletín Oficial de Castilla y León está firmada por Pilar del Olmo consejera de Economía y Hacienda por tanto la noticia que les contamos está protagonizada por los números uno y dos de la candidatura en este caso del Partido Popular al Ayuntamiento de Valladolid que a fecha de hoy siguen siendo miembros del Gobierno regional de Juan Vicente Herrera el criterio de la concesión de las ayudas es el orden de presentación de las solicitudes para la sustitución de calderas calentadores individuales de más de diez años no hay condicionantes por la renta ahí la valoración en la Cadena Ser del portavoz socialista Pedro Herrero el guión de lo que estamos viviendo al respecto al Partido Popular de Valladolid en los últimos dos meses es propio de un guión de una película de Berlanga es toque eh acabamos de saber es pues la demostración de cómo ha estado gestionada la Junta de Castilla y León personas que se da subvenciones a sí mismas que gestionan para sí mismas de espaldas a los ciudadanos no puede ser que no se tengan en cuenta los niveles de renta a la hora de dar ayudas a los ciudadanos luego son ellos mismos los que se enteran los que las cobran los ciudadanos completamente ajenos el sueldo del vicepresidente de la Junta de Castilla y León asciende a ochenta y tres mil ciento ochenta y siete euros nadie cuestiona la legalidad pero el socialista Pedro Herrero considera impresentable este tipo de resolución es todavía un apunte más porque el aumento de las temperaturas máximas en Castilla y León con valores de hasta treinta y cinco grados ha hecho que la Consejería de Medio Ambiente haya declarado peligro medio de incendios forestales