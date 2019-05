Voz 0313

00:00

hombre yo no sé cómo se hace eso o cómo tendría que hacerse pero sí entiendo el mensaje eh porque lo que está diciendo de lo que se trata es de una apuesta social urbanística política cívica pero que viene muy a cuento ahora que se van a constituir los gobiernos municipales y autonómicos porque esos gobiernos con sus presidentes presidentas con sus alcaldes sus consejeros sus concejales son al final los que poco o mucho más mucho que poco van a decidir sobre cómo vivimos los demás creo que es oportuno recordarlo en mitad de este Carvajal de vetos de de de amenazas de desplantes de líneas rojas de patrias por aquí banderas por allá en la que viven ahora mismo pues casi todos todos los partidos políticos y creo que los demás tenemos todo pero todo el derecho a decirles oiga hizo lo mío qué hay de lo mío que hay bueno hoy les hablamos desde una ciudad de esas que les gusta mi amigo estamos en Pamplona doscientos mil habitantes no llega un casco histórico delicioso una plaza del Castillo en fin hermosísima una ciudad paseaba habla asequible tendrá esos problemas es seguro como todas pero por tener tiene hasta una iglesia donde como una metáfora a una aspiración de nuestro tiempo Se firmó un tratado el tratado que se conoce como el privilegio de la Unión que como título como eslogan no está mal es la iglesia de de San ciernen falta a penas un mes para los Sanfermines esta mañana hemos podido comprobarlo las calles estaban atestadas de turistas de visitantes de gente con el pañuelo en fin falta todavía además de verano sensacional osea que ya ha empezado la locura y entonces a mi amigo le surge otra pregunta dice pero hay vida en Pamplona o en Navarra más allá de San Fermín pues sí que la hay y esta tarde además de hablar de otras cosas y repasar la actualidad pues vamos a descubrirla estamos en el museo de Navarra estamos en la mejor compañía que son los oyentes de la radio bienvenidos a