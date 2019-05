David Copperfield (1850), de Charles Dickens

Voz 1594

00:06

si soy yo el héroe de mi propia vida os y otro cualquiera me reemplazará lo dirán estas páginas para empezar mi historia desde el principio diré que nací según me han dicho yo lo creo un viernes a las doce en punto de la noche y cosa curiosa el reloj empezó a sonar brilló a gritar simultáneamente teniendo en cuenta el día y la hora de nacimiento la enfermera hay algunas comadronas del barrio que tenían puesto el interés vital en mil bastantes meses antes de que pudiéramos conocernos personalmente declara lo primero que estaba predestinado a ser desgraciado en esta vida y segundo que gozaría del privilegio de ver fantasmas y espíritus según ellas estos dones serán inevitablemente otorgados a todo niño de un sexo u otro que tuviera la desgracia de nacer en viernes día medianoche no hablaré ahora de la primera de las predicciones pues esta Historia demostrará si es cierta o falsa respecto a la segunda sólo ha de constar que a no ser que tuviera este donen en mi primera infancia todavía lo estoy esperando que me queje haber sido defraudado pues alguien está disfrutando de él por equivocación te agradeceré que lo conserve Sudán