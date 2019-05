Jane Eyre (1847), de Charlotte Brontë

mía temprano cuando no tenía visitas el frío viento invernal tras unas nubes tan sombrías de una lluvia tan penetrante que toda posibilidad de salir se disipan yo me alegré

no me gustaban los paseos largos sobre todo en aquellas tardes de invierno regresamos de ellos al anochecer volvía siempre con los dedos agarrotados con el corazón

John Georgian Arri los tres Elisa John Hannah se agruparon en esa no en torno a su madre refinado en el sofá junto al fuego rodeada de sus hijos que en aquel instante no se peleaban y hacían alboroto meeting parecía sentirse perfectamente feliz

a mí no me permitió unirme al grupo diciendo lamento que tengas que estar apartada de nosotros pero mientras yo no hayamos comprobado que te muestras más sociable y natural que has adquirido modales más espontáneos y atractivos voy a tener que privar de los privilegios que les corresponden a los niños Aller sí obedientes